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Ученые из Швеции создали новейшую систему, которая может перехватывать солнечную энергию и сохранять ее длительное время – до 18 лет. Если возникнет необходимость, энергию солнца можно будет освобождать и трансформировать в электроэнергию.

Профессор шведского университета рассказал, что ученые смогли создать совершенно новый способ преобразования солнечной энергии в электрическую. Теперь ее будет можно применять независимо от того, какой сезон и каковы погодные условия. Особенность этой системы в том, что она функционирует без выброса в атмосферу углекислого газа.

Инновационная технология базируется на системе MOST – расшифровывается как Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems. Ее принцип в том, что молекулы водорода, азота и углерода при соединении с лучами солнца изменяют свою форму на изомер, в котором заключается большое количество энергии. Такие изомеры могут сохраняться в течение длительного времени в форме жидкости, затем их можно применять, когда необходимо.

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