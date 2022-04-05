читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Культурное происхождение человека никак не влияет на его предпочтение в восприятии запахов. Издание Current Biology опубликовало результаты научного исследования, в которых было отмечено, что на восприятие запаха влияет только молекулярная структура вещества.

Шведский ученый Артин Аршамян прокомментировал выводы исследования: «Мы хотели выяснить, имеют ли люди во всем мире одинаковое восприятие запахов, и любят ли они одни и те же ароматы, или же подобные вещи обусловлены культурой. Традиционно это считалось культурным явлением, но мы можем показать, что она тут ни при чем».

В исследовании участвовали девять групп, которые представляли разные традиционные народы. Оказалось, что восприятие приятного и неприятного запаха у всех одинаково. На это не влияет культурное происхождение.

Вам может понравиться

Эксперт Белов: США, Алжир и Катар не смогут заменить российский газ для Германии

Как бы ни старались Соединенные Штаты «отучить» Германию от российского газа, у них это не получится. Сами США, а также Алжир и Катар, которых они привлекают в качестве альтернативных поставщиков,

Производитель стройматериалов Kingspan уходит из России

Ещё одна компания заявила о прекращении бизнеса в России. На этот раз речь идёт об ирландской компании Kingspan. Она специализируется на выпуске сэндвич-панелей. В России их производят на заводах компании

Адвокат Аграновский порекомендовал российским военным фиксировать свои действия на видео

Военнослужащим ВС РФ следовало бы фиксировать буквально каждое свое действие на видео, так как на Украине им приходится иметь дело с «жуликами», уверен юрист Дмитрий Аграновский. Он отметил, что Запад
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 апреля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 5 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 5 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 5 апреля – дождь, до 5 °C |