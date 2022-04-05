Культурное происхождение человека никак не влияет на его предпочтение в восприятии запахов. Издание Current Biology опубликовало результаты научного исследования, в которых было отмечено, что на восприятие запаха влияет только молекулярная структура вещества.

Шведский ученый Артин Аршамян прокомментировал выводы исследования: «Мы хотели выяснить, имеют ли люди во всем мире одинаковое восприятие запахов, и любят ли они одни и те же ароматы, или же подобные вещи обусловлены культурой. Традиционно это считалось культурным явлением, но мы можем показать, что она тут ни при чем».

В исследовании участвовали девять групп, которые представляли разные традиционные народы. Оказалось, что восприятие приятного и неприятного запаха у всех одинаково. На это не влияет культурное происхождение.