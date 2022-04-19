Группе греческих археологов удалось выяснить, когда именно появился самый первый компьютер. Элементы древнейшего устройства были обнаружены еще в начале прошлого века, но изучили их подробно только сейчас.

Части, которые являются деталями антикитерского механизма, были обнаружены в 1901 году. Их нашел на дне моря ныряльщик. После этого начались исследования дна, в результате которых удалось обнаружить все элементы и восстановить внешний вид первого компьютера.

Археологи установили, что древние греки использовали его для определения траектории движения небесных тел. Благодаря этому удавалось определить точные даты астрономических событий. Ученые отмечают, что расчеты получались очень точными, а результаты удавалось получить максимально быстро.

Древнейший компьютер был изготовлен 22 декабря 178 года до нашей эры. Он представлял собой прямоугольную деревянную коробку, в которой были 30 бронзовых шестеренок и циферблаты. Пока археологам не удалось узнать имя того, кто изготовил первый компьютер.