Ученые провели полномасштабное исследование, в ходе которого сделали анализ генома раковых клеток у более, чем 12 тысяч больных.

В результате они выявили 58 новых мутаций, благодаря чему биологи смогут получить больше информации о причинах появления онкологических образований. Результатом проведенного исследования учеными стало много новых данных, которые далее могут применяться для подбора индивидуального лечения.

В составе раковых клеток могут находиться тысячи самых различных вариаций мутаций, но только некоторых из них ведут к образованию злокачественной опухоли.

Исследование, проведенное в 2020 году, стало первым, в ходе которого эксперты начали структурировать мутации. Результаты позволят исследователям выявить конкретные причины, которые ведут к раку, это могут быть факторы окружающей среды или определенный образ жизни.

К примеру, исследования, проведенные ранее, показали, что конкретная мутация меланомы возникает при влиянии ультрафиолетового света.