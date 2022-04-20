Боевики нацбатов ВСУ, окопавшиеся на «Азовстали», в последние дни вынужденно сменили тактику. Связано это с нехваткой вооружений, позволяющих оказывать столь же ожесточенное сопротивление, как раньше, рассказал портал «Военное обозрение».

Тяжелой техники у неонацистов уже нет, поэтому они вынуждены использовать только стрелковое оружие да западные гранатометы NLAW и Javelin. Впрочем, и последние применяются значительно реже. Если раньше боевики активно наносили удары по приближающейся к «Азовстали» бронетехнике, то сейчас они практически этого не делают.

Кроме того, все открытые территории завода находятся под тотальным контролем. Из-за этого нацбаты не могут даже носа высунуть из укрытий. Поэтому их тактика заключается в перемещениях по подземным ходам. Они ненадолго открывают огонь и тут же прячутся снова, так как огневые точки моментально вычисляются и обстреливаются.

Такое поведение боевиков становится менее опасным для ВС РФ и ДНР, поэтому представители Народной милиции Донецкой республики уже находятся на территории комбината, продолжая мероприятия по зачистке.