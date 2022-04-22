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Часть российских пенсионеров скоро смогут воспользоваться новой льготой. О необходимых условиях для ее получения рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Подробности передает издание PRIMPRESS.

По словам специалиста, недавно в силу вступил новый закон, который защищает права пожилых людей, имеющих долги. Новый закон поможет существенно облегчить их жизнь.

Анастасия Киреева прокомментировала: «Теперь многих пенсионеров освободили от необходимости взыскания с них долгов, если пенсия человека ниже прожиточного минимума. Речь идет о минимуме, который установлен для пенсионеров на уровне региона проживания. При этом если такой показатель в регионе ниже федерального, который составляет 10 882 рубля, то за основу берется последний».

Кроме того, эксперт отмечает, что в регионах размеры прожиточного минимума отличаются. Также введен запрет на списание задолженностей с пенсий по инвалидности и по потере кормильца.

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