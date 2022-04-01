В британской медицине ввели новые правила, которые смутили не только пациентов клиник, но и самих врачей.

Медики перед проведением процедур рентгена, МРТ или лучевой терапии обязаны задать пациенту вопрос о наличии беременности, поскольку эти обследования вредят плоду. Но в клиниках Англии медицинские работники задают этот вопрос не только пациенткам, но и пациентам в возрасте до 60 лет.

Дело в том, что правительство Великобритании приняло решение больше не использовать слова «женщина» и «мужчина» в процессе медобслуживания. Теперь все пациенты клиник не имеют различий по гендерному признаку, а называются одним определением – «индивидуум».

Также в фондах Национальной службы здравоохранения издали методическое пособие, в котором указано, что все врачи должны быть ознакомлены с процессом трансплантации матки, который является одним из способов наступления беременности.