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Турецкий ударно-разведывательный беспилотник ВС Украины вступил в бой с российским ЗРПК «Панцирь», но не сумел продержаться даже минуту. Буквально через несколько секунд он был сбит и рухнул на землю.

Портал Avia.Pro рассказал, что украинский дрон пытался пересечь границы РФ. Какую именно задачу он выполнял, неизвестно. Вполне вероятно, что ВСУ хотели задействовать беспилотник для проведения разведывательных мероприятий или для удара по объектам критической инфраструктуры РФ. Впрочем, это неважно, так как БПЛА со своей задачей не справился.

Он был моментально обнаружен российским зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», который в буквальном смысле разрезал беспилотник на несколько частей. Это и привело к его падению. Однако даже после удара блоки управления БПЛА остались в рабочем состоянии, что дает возможность узнать, какие данные он собирал. Также это обстоятельство может оказаться полезным для конструкторов, разрабатывающих современные средства борьбы с дронами.

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