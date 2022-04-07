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В поселке Розовка в Запорожье появились российский флаг и знамя Победы. Вместо украинского флага их установили зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин. Видеозапись этого события выложил в Сеть телеграм-канал WarGonzo.

Розовка оказалась под контролем российских войск еще 4 марта, но флаг в поселке оставался украинский. Теперь это недоразумение исправлено. Денис Пушилин на одном из зданий установил российский флаг, после чего Турчак разместил рядом еще и знамя Победы.

На записи видно, что вместе с Турчаком и Пушилиным в поселке находятся военные, которые приветствуют замену флага и сопровождают ее криками «Ура!». Также они заявляют, что большая Россия всегда была на этой земле и теперь она вновь вернулась.

В Запорожье сейчас находятся также депутаты Госдумы Артем Туров и Дмитрий Саблин, которые занимаются гуманитарными вопросами.

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