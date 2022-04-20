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Цены на мазут и топливо в Германии выросли до рекордных значений за последние 50 лет, сообщает Федеральное статистическое бюро страны. Его представители рассказали, что с подобными проблемами ФРГ сталкивалась только в 1974 и 1980 годах. Кроме того, незначительное подорожание отмечалось еще в 2008 году во время мирового экономического кризиса.

При этом сообщается, что ни разу в перечисленные выше годы цены на топливо и мазут не поднимались так высоко, как сейчас.

Так, светлый мазут подорожал сразу на 144 процента, а цены на бензин и дизтопливо выросли почти на 42 и 63 процента соответственно. В среднем рост стоимости моторного топлива составил 47,4%.

Напомним, что немецкие эксперты в области энергетики заявляют, что если ФРГ откажется от российских энергоносителей, то уже в 2023 году страну ожидает жесточайший кризис и рецессия.

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