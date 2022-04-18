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Цены на газ в США сейчас составляют чуть выше 267 долларов за тысячу кубометров, что вдвое больше, чем в начале 2021 года. Агентство Bloomberg сообщает, что они вышли на рекордные значения за последние 13 лет и сейчас продолжают неуклонно расти.

Эксперты в области энергетики бьют тревогу из-за такого небывалого роста. Они отмечают, что добыча газа остается на прежнем уровне, поэтому если сейчас цены в США гораздо ниже, чем на европейском спотовом рынке, то в ближайшее время они могут сравняться с ними.

Повышение цен связывают не только с антироссийскими санкциями, хотя именно они являются одной из главных причин. Кроме того, холодный апрель вынудил истратить практически все запасы газа в подземных хранилищах, которые пока нечем компенсировать. Именно из-за этого американский рынок лихорадит точно так же, как и европейский и решить проблему без отмены санкций не представляется возможным.

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