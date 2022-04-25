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Соединенные Штаты переживают наиболее опасный в своей истории период, так как американские власти никто не боится и не уважает, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Он также заявил, что в опасности находится и весь мир, к чему привела неправильная внешняя политика Вашингтона. По словам Трампа, если бы он по-прежнему занимал президентское кресло в Белом доме, Россия никогда бы не начала спецоперацию своих Вооруженных сил на Украине.

Издание РИА Новости отмечает, что Трамп делает подобные заявления, так как опасается, что действующий глава государства Джо Байден втянет Соединенные Штаты в конфликт на Украине. При этом он понимает, что если РФ доведет спецоперацию до конца и достигнет всех поставленных целей, все иллюзии, связанные с американской военной мощью, развеются в прах.

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