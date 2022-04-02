Движение, прогулки по свежему воздуху, разнообразное питание и общение составляют секрет долголетия, уверены авторы японского портала Toyo Keizai. Они также отметили, что у человека должна быть мотивация жить как можно дольше, так как без нее старость приходит гораздо быстрее.

Автор публикации Хидэки Вада пишет, что в пожилом возрасте многие люди отказываются от мяса, считая его вредным для здоровья. Это ошибочное решение, так как мясо влияет на увеличение выработки серотонина. Без этого «гормона счастья» человек становится более раздражительным и быстро утрачивает мотивацию.

Кроме того, нехватка мяса в рационе негативно влияет на активность человека. Если этого продукта достаточное количество, появляется мотивация к движению и общению, что позволяет замедлить старение, уверен Вада.