Российские ВКС могут устроить тотальную денацификацию на предприятии «Азовсталь», где окопались остатки украинских националистических батальонов. Однако делать этого пока не стоит, уверен военный летчик Владимир Попов.

Он пояснил, что для тотальной аннигиляции достаточно применить авиабомбы ФАБ-3000. Они позволят полностью уничтожить нацистов, найти тела которых будет очень сложно в той груде металлолома и бетона, которая останется от завода. Однако проблема в том, что бомбы полностью уничтожат предприятие.

«Нужно помнить, что Россия ни одну часть некогда Донецкой и Луганской областей Украине не вернет ни при каких обстоятельствах. Потом предстоит восстанавливать Мариуполь», – заявил эксперт.

Он также отметил, что бомбы ФАБ-3000 имеет смысл применять для уничтожения боевой техники противника и выстраиваемых фортификационных сооружений.