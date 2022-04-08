Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
3
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВКС могут устроить тотальную денацификацию на предприятии «Азовсталь», где окопались остатки украинских националистических батальонов. Однако делать этого пока не стоит, уверен военный летчик Владимир Попов.

Он пояснил, что для тотальной аннигиляции достаточно применить авиабомбы ФАБ-3000. Они позволят полностью уничтожить нацистов, найти тела которых будет очень сложно в той груде металлолома и бетона, которая останется от завода. Однако проблема в том, что бомбы полностью уничтожат предприятие.

«Нужно помнить, что Россия ни одну часть некогда Донецкой и Луганской областей Украине не вернет ни при каких обстоятельствах. Потом предстоит восстанавливать Мариуполь», – заявил эксперт.

Он также отметил, что бомбы ФАБ-3000 имеет смысл применять для уничтожения боевой техники противника и выстраиваемых фортификационных сооружений.

Вам может понравиться

В МИД Греции заявили о высылке 12 российских дипломатов

Власти Греции заявили о своем решении объявить российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД. Российский посол в Афинах уже получил уведомление о высылке

Вучич рассказал о попытке истребителя НАТО проскочить границу России под сербским лайнером

Натовский боевой самолет тайно проник в воздушное пространство России, причем в качестве прикрытия использовал пассажирский лайнер авиакомпании Air Serbia. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, который теперь собирается отправить

Китай заявил о намерении привлечь армию в случае вмешательств США в дела Тайваня

Армия Китая пресечет любое вмешательство и все попытки со стороны США добиться независимости Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Подробности передает РИА Новости. Он прокомментировал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 8 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 апреля – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 16 °C | Подольск: погода, 8 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 8 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C |