В обновление Северной системы предупреждения требуется срочно вложить 20 миллиардов американских долларов, пишут журналисты издания Toronto Star. Они уверены, что это нужно делать как можно скорее, так как система безнадежно устарела.

Она уже не в состоянии «увидеть» российские ракеты «Кинжал» и другие боезаряды, развивающие гиперзвуковую скорость. Мало того, она также вряд ли справится с вооружением, созданным в последние годы, считает заместитель директора Центра исследований в области обороны и безопасности университета Манитобы Джеймс Фергюссон.

Авторы публикации заявляют, что США и Североатлантический альянс недооценивали достижения РФ в создании новейших ракет. Теперь они должны срочно исправить эту ошибку, для чего потребуется в экстренном порядке обновлять радиолокационные станции, не способные обнаруживать «Кинжалы».