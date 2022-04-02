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Китай организует кибератаки на военные и ядерные объекты на территории Украины, что можно расценивать как участие в специальной военной операции ВС РФ. Такой вывод сделали журналисты издания The Times, ссылающиеся на данные киевских разведывательных служб.

Авторы публикации отметили, что кибератаки на разнообразные объекты Украины начались еще во время проходившей в китайской столице Олимпиады. Со временем они все усиливались и к 23 февраля вышли на пик. По мнению представителей украинской разведки, это является поддержкой российской спецоперации.

Напомним, Соединенные Штаты все еще пытаются склонить Китай на свою сторону, однако официальный Пекин считает, что именно Вашингтон своими необдуманными действиями по расширению НАТО спровоцировал конфликт на Украине.

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