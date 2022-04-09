Британский таблоид The Times посвятил новую публикацию гиперзвуковому оружию, которое хотят иметь в своем арсенале многие страны мира. Авторы публикации отметили при этом, что успеха в сфере создания таких боевых систем пока достигли только Россия и Китай.

Гиперзвуковые ракеты, которые неоднократно испытывались этими государствами, способны развивать скорость в 5 и более чисел Маха. Это делает практически невозможными их отслеживание и перехват современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.

Эксперт Дуглас Барри, представляющий Международный институт стратегических исследований, заявляет, что лучше всех гиперзвуковое оружие развивается в России, однако в любом случае оно сейчас находится в зачаточном состоянии. Поэтому конструкторы не торопятся разрабатывать системы защиты от таких ракет либо находятся лишь на ранних этапах их создания.