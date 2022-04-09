читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский таблоид The Times посвятил новую публикацию гиперзвуковому оружию, которое хотят иметь в своем арсенале многие страны мира. Авторы публикации отметили при этом, что успеха в сфере создания таких боевых систем пока достигли только Россия и Китай.

Гиперзвуковые ракеты, которые неоднократно испытывались этими государствами, способны развивать скорость в 5 и более чисел Маха. Это делает практически невозможными их отслеживание и перехват современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.

Эксперт Дуглас Барри, представляющий Международный институт стратегических исследований, заявляет, что лучше всех гиперзвуковое оружие развивается в России, однако в любом случае оно сейчас находится в зачаточном состоянии. Поэтому конструкторы не торопятся разрабатывать системы защиты от таких ракет либо находятся лишь на ранних этапах их создания.

Вам может понравиться

Литовкин назвал Черное море огромным минным полем из-за дрейфующих украинских мин

Украинские военные превратили Черное море в огромное минное поле. Якобы для защиты от российских кораблей они установили устаревшие советские мины, но те сорвались с якорей и перешли в свободный дрейф,

Германия откажется от ударных дронов Heron-TP в пользу Bayraktar TB2

Немецкие власти задумались о приобретении крупной партии турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, которые хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе и в конфликте на Украине. По словам экспертов портала Avia.Pro, речь

Антонов: Поставки оружия на Украину могут спровоцировать военное противостояние России и США

Запад провоцирует кровопролитие на Украине, передавая Киеву новые партии оружия. Государства НАТО тем самым принимают участие в конфликте, хотя и заявляют о нежелании вводить войска, заявил посол РФ в Вашингтоне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C |