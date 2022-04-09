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Майкл Уигстон, который командует Королевскими ВВС Великобритании, призвал пилотов боевой авиации воздержаться от провокаций в отношении российских летчиков. Выступая перед ними в Румынии, командующий заявил, что провокационные действия могут обернуться негативными последствиями для британских истребителей.

Издание The Telegraph отмечает, что ВВС приняли решение полностью пересмотреть поведение своих летчиков в Черноморском регионе. Отныне они будут стараться не попадаться на глаза российских пилотов, удерживающих полное превосходство в небе над Украиной и в ее окрестностях.

Уигстон обратился к экипажам британских истребителей и призвал их вести себя крайне осторожно, не рискуя приближаться к российским самолетам. В противном случае провокации могут повлечь за собой начало Третьей мировой войны.

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