Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом в Киев, причем сделал это тайно. Сперва он добрался до Польши, а уже оттуда приехал в столицу Украины на одном из ее поездов.

«Я еду на фантастическом украинском поезде», – сообщил глава британского правительства на видеозаписи, которую сделал в вагоне.

При этом опубликовал он ее уже после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что 9 апреля Джонсон и Зеленский провели переговоры и совершили прогулку по центру украинской столицы. По итогам встречи британский премьер пообещал в очередной раз передать Украине оружие и финансовую помощь. О его визите в Киев заранее не сообщалось. Вполне вероятно, что поездка получилась незапланированной.