Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если человечество научится и привыкнет умываться без воды, оно сумеет решить проблемы загрязнения планеты пластиком и свести к минимуму риски частых засух. Кроме того, дефицит питьевой воды также уйдет в прошлое, пишет британское издание The Guardian.

Журналисты заявляют, что воде имеется сухая альтернатива – предметы личной гигиены, выпускаемые в виде стиков, плиток, порошков и пластинок. Они требуют минимального количества жидкости, либо дают возможность и вовсе обходиться без нее.

Европа и США, по словам авторов публикации, уже сейчас проявляют все больший интерес к таким продуктам, стремясь решить проблему климатических изменений на планете. Спустя десять лет их продажи могут увеличиться на 13 процентов.

Бен Грейтс, основавший косметический бренд SBTRCT заявляет, что многие производители предметов личной гигиены плохо понимают свою миссию. Они экономят на активных химических компонентах, из-за чего в составе их продуктов остается до 80% воды. Однако это неправильный подход, так как он провоцирует перерасход природных ресурсов.

Вам может понравиться

Марочко рассказал о реальных потерях ВСУ на Донбассе в ходе спецоперации ВС РФ

Президент Украины Зеленский заявлял о трех тысячах погибших украинских военных, однако киевские эксперты считают, что их 24 тысячи. Однако потери ВСУ вполне могут большими раза в три, заявил представить НМ

На каждого беженца из Украины нужно 3,5 тысяч евро в месяц

Власти федеральной земли Гессен в Германии назвали сумму, которая необходима для содержания каждого украинского беженца. Она составляет 3,5 тысячи евро. Такую цифру приводит газета Welt am Sonntag. По данным издания,

Купивших билеты на концерт Нурлана Сабурова в США обозвали “убийцами”

Несмотря на то, что концерты Нурлана Сабурова в США постоянно срывают, он все же продолжает гастроли. Он постоянно сталкивается с критикой и негативным отношением к себе, а людей, покупающих билеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 18 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 23 °C |