Если человечество научится и привыкнет умываться без воды, оно сумеет решить проблемы загрязнения планеты пластиком и свести к минимуму риски частых засух. Кроме того, дефицит питьевой воды также уйдет в прошлое, пишет британское издание The Guardian.

Журналисты заявляют, что воде имеется сухая альтернатива – предметы личной гигиены, выпускаемые в виде стиков, плиток, порошков и пластинок. Они требуют минимального количества жидкости, либо дают возможность и вовсе обходиться без нее.

Европа и США, по словам авторов публикации, уже сейчас проявляют все больший интерес к таким продуктам, стремясь решить проблему климатических изменений на планете. Спустя десять лет их продажи могут увеличиться на 13 процентов.

Бен Грейтс, основавший косметический бренд SBTRCT заявляет, что многие производители предметов личной гигиены плохо понимают свою миссию. Они экономят на активных химических компонентах, из-за чего в составе их продуктов остается до 80% воды. Однако это неправильный подход, так как он провоцирует перерасход природных ресурсов.