Американское издание The Guardian рассказало о наемниках из США, которые едут воевать против ВС РФ на Украине. Авторы отметили, что далеко не всех боевиков интересуют деньги, некоторые из них отправляются в Киев «за идею», желая поддержать режим Зеленского.

В настоящий момент на Украине действует закон, который фактически легализовал возможность привлечения наемников к боевым действиями. Это не удивительно, так как Киеву совсем скоро понадобится много западных специалистов. Все дело в том, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО намереваются отправлять на Украину еще больше западных образцов оружия, обращаться с которым бойцы ВСУ просто не умеют.

Авторы рассказали о наемнике Тае, который служил в армии США, прошел Афганистан, где получил контузию. Он отправился на Украину, чтобы самому себе доказать, что еще способен на то-то. А также принести пользу американскому обществу.

Еще один наемник Скотт вообще никогда до Украины не был в армии. Он долгое время не могу избавиться от наркотической зависимости, лечился и сейчас находится на стадии выздоровления. Так же, как и Тай, он хочет показать, что на что-то способен.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что публикации о таких наемниках должны призывать американцев также отправляться на Украину. Их авторы идеализируют своих персонажей, пытаются доказать читателю, что деньги – не главный мотивирующий фактор для этих людей. Кроме того, власти посредством таких публикаций пытаются избавиться от потенциально опасных личностей. Как контуженный ветеран войны в Афганистане, так и выздоравливающий наркоман вполне могут сорваться, совершить тяжкое преступление, убить много людей. Поэтому гораздо лучше «сплавить» его на Украину и порадовать Зеленского поддержкой новых «героев».