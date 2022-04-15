читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание The Guardian рассказало о наемниках из США, которые едут воевать против ВС РФ на Украине. Авторы отметили, что далеко не всех боевиков интересуют деньги, некоторые из них отправляются в Киев «за идею», желая поддержать режим Зеленского.

В настоящий момент на Украине действует закон, который фактически легализовал возможность привлечения наемников к боевым действиями. Это не удивительно, так как Киеву совсем скоро понадобится много западных специалистов. Все дело в том, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО намереваются отправлять на Украину еще больше западных образцов оружия, обращаться с которым бойцы ВСУ просто не умеют.

Авторы рассказали о наемнике Тае, который служил в армии США, прошел Афганистан, где получил контузию. Он отправился на Украину, чтобы самому себе доказать, что еще способен на то-то. А также принести пользу американскому обществу.

Еще один наемник Скотт вообще никогда до Украины не был в армии. Он долгое время не могу избавиться от наркотической зависимости, лечился и сейчас находится на стадии выздоровления. Так же, как и Тай, он хочет показать, что на что-то способен.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что публикации о таких наемниках должны призывать американцев также отправляться на Украину. Их авторы идеализируют своих персонажей, пытаются доказать читателю, что деньги – не главный мотивирующий фактор для этих людей. Кроме того, власти посредством таких публикаций пытаются избавиться от потенциально опасных личностей. Как контуженный ветеран войны в Афганистане, так и выздоравливающий наркоман вполне могут сорваться, совершить тяжкое преступление, убить много людей. Поэтому гораздо лучше «сплавить» его на Украину и порадовать Зеленского поддержкой новых «героев».

Вам может понравиться

Sputnik: Когда состоится решающая битва за Донбасс

Издание Sputnik также отмечает, что крупное сражение за территории ЛНР и ДНР должно начаться со дня на день. При этом у российских войск и ополчения республик Донбасса имеется несколько неоспоримых

Зеленский потребовал от мирового сообщества еще больше мощного оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном своем видеообращении к Западу снова потребовал больше оружия. Причем сделал это на английском языке, пишет издание «Русская весна». На этот раз в официальном телеграм-канале

Украинский военнослужащий обматерил пожилую женщину, уговаривающую его прекратить насилие

Украинская пенсионерка попыталась уговорить боевика ВСУ прекратить насилие, но в ответ услышала лишь нецензурную лексику. Видео инцидента снял сам военнослужащий. Он же выложил запись в социальные сети, назвав старушку «сепаратисткой».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |