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Серьёзные политические последствия могут грозить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после новых штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, которые тот допустил в 2020 году. Как пишет газета The Guardian, речь идёт об увеселительных массовых мероприятиях, которые проводились в правительственных зданиях в разгар пандемии.

Ранее британская пресса уже сообщала, что Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за посещение вечеринок в государственных учреждениях. Теперь на очереди ещё три штрафа – уверяет со своей стороны The Guardian.

По мнению политологов, штрафные санкции в отношении премьера создают определённую “нервозность” в Кабинете министров, и положение его главы сейчас может находиться под угрозой. Тем более, что в своё время информацию о вечеринках в разгар пандемии и об участии в них высокопоставленных лиц британское общество встретило с возмущением.

Эксперты предполагают, что Джонсон может уйти в отставку. Со стороны правящей в Великобритании Консервативной партии уже звучат призывы к премьеру сделать это добровольно.

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