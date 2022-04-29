Президент Украины Зеленский перестал говорить о переговорах и соглашении с Россией аккурат после визита в Киев британского премьера Бориса Джонсона. Это позволяет сделать вывод, что именно глава правительства Великобритании приказал Киеву не идти на уступки РФ, пишет издание The Guardian.

Автор публикации Саймон Дженкинс отметил, что современные демократические лидеры часто затеивают политические игры, чтобы раззадорить электорат и привлечь к себе голоса избирателей. Однако нынешняя ситуация уникальна, так как подобные игры ведутся на российских границах.

Журналист также заявил, что Джонсон и глава МИД Лиз Трасс с ее «бульварной лексикой» фактически воюют против России руками украинцев. И для них важна только победа. Если же кто-то вдруг посмеет заговорить о мире, он будет сразу же причислен к сторонникам президента РФ Владимира Путина или просто назван трусом, предателем либо слабаком.

При этом британский премьер преследует исключительно собственные цели, а на Украину и уж тем более, на ее жителей, ему абсолютно наплевать.