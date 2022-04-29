читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский перестал говорить о переговорах и соглашении с Россией аккурат после визита в Киев британского премьера Бориса Джонсона. Это позволяет сделать вывод, что именно глава правительства Великобритании приказал Киеву не идти на уступки РФ, пишет издание The Guardian.

Автор публикации Саймон Дженкинс отметил, что современные демократические лидеры часто затеивают политические игры, чтобы раззадорить электорат и привлечь к себе голоса избирателей. Однако нынешняя ситуация уникальна, так как подобные игры ведутся на российских границах.

Журналист также заявил, что Джонсон и глава МИД Лиз Трасс с ее «бульварной лексикой» фактически воюют против России руками украинцев. И для них важна только победа. Если же кто-то вдруг посмеет заговорить о мире, он будет сразу же причислен к сторонникам президента РФ Владимира Путина или просто назван трусом, предателем либо слабаком.

При этом британский премьер преследует исключительно собственные цели, а на Украину и уж тем более, на ее жителей, ему абсолютно наплевать.

Вам может понравиться

Politico: Польша не в состоянии найти альтернативу российскому газу

Польша регулярно делает громкие заявления с призывами полностью отказаться от энергоресурсов из России. Но сама она не сможет заменить российский газ. Об этом сообщили эксперты американской медиакомпании Politico. Обозреватели подчеркивают,

Льготную ипотеку могут распространить и на вторичный рынок жилья

Государственные программы по льготному кредитованию при покупке жилья могут распространить и на вторичный рынок недвижимости. Такую возможность допустил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас льготная ипотека с процентной ставкой ниже рыночной действует

Десантники ВСУ рассказали, как их отправили на танки ВС РФ с голыми руками

Бойцы ВСУ, которые выжили после боя под Ямполем, рассказали, что командование в буквальном смысле заставило их атаковать российские танки голыми руками. Они также отметили, что 70 процентов подразделения погибли, а
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 29 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 29 апреля – небольшой дождь, до 19 °C |