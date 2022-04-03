Добровольцы из Канады, которые побывали на Украине, больше не хотят вести боевые действия на ее территории. Об этом рассказало издание The Globe and Mail.

Журналисты пообщались с канадскими «серыми гусями» и выяснили, почему те предпочитают как можно скорее уехать домой, не желая пополнять «иностранный легион». Один из наемников рассказал, что сразу же после прибытия на Украину выяснилось, что организация добровольцев командованием ВСУ совершенно не продумана. Кроме того, наемников не экипируют и не вооружают, то есть фактически им предлагается идти в бой и сражаться голыми руками.

Еще один канадец возмутился бюрократическому подходу украинской армии. От него требовалось подписать контракт, согласно которому «находиться в строю» необходимо «до особого приказа».

Оба этих наемника решили вернуться домой и больше не связываться с украинским «иностранным легионом», так как условия их не удовлетворили.