Вводить против Китая санкции по “антироссийской модели” США, скорее всего, не станут. Это грозит ущербом для собственной экономики. Такое мнение высказали эксперты, которых опросила британская газет The Economist.

Специалисты сходятся в том, что при желании Соединённые Штаты Америки смогут начать давить на Китай, заморозив его валютные резервы, две трети из которых он держит в долларах. Их оценивают в 3,2 триллиона долларов.

В то же время Пекин, вероятно, конфискует прямые инвестиции в страну (это более 3,5 триллиона долларов) и акции американских компаний на сумму 2,2 триллиона. Кроме того, несколько значимых для финансовой системы мира банков находится именно в Китае, и “удар” по ним приведёт к тому, что ущерб “вернётся бумерангом” в западные компании и учреждения.

Эксперты также заявляют, что в теории США могли бы ограничить доступ Китая к своим технологиям и таким образом подорвать его передовой сектор экономики. Но это стало бы “выстрелом в ногу”, поскольку сами американские компании, прилично зарабатывающие на производстве своей продукции в Китае, останутся без прибыли и потеряют десятки тысяч рабочих мест.

Эксперты заключают, что экономика Китая настолько интегрирована в мировую, что вряд ли стоит ждать от США и других стран Запада введения против неё очень жёстких санкций.