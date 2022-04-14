В мае текущего года компания Tencent Holdings Ltd намерена закрыть для китайских геймеров возможность играть в иностранный видеоигры. Речь идет о программном обеспечении, которое используется жителями КНР без разрешения его разработчиков.

На официальном сайте сервиса Tencent появилось сообщение, что с мая китайские пользователи будут получать доступ исключительно к играм отечественных разработчиков, имеющим соответствующую лицензию. Предполагается, что данная мера является очередным шагом к урегулированию ситуации на рынке видеоигр, которое осуществляется с прошлого года.

Сервис Tencent, который предпринимает меры для улучшения качества интернета, работает на рынке с 2018 года. В прошлом сентябре он и другой китайский регулятор Netease Inc перекрыли пользователям возможность пользоваться сервисами продления подписок на игры и пополнять свои аккаунты в них.