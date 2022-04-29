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Телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты», ответил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что слова и выражения, озвученные ведущим, могут быть только в «лексиконе плохо воспитанного человека».

Также Куйвашев добавил, что жители Урала знают, что они говорят и отвечают за слова. Соловьеву не мешало бы перенять эту привычку. Кроме того, губернатор напомнил, что телеведущий часто приезжает в Екатеринбург со своими лекциями и пользуется популярностью, но сейчас она может стремительно снизиться.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что подобные медийные скандалы – не редкость для Соловьева, который часто высказывается на границ фола. Также он приводит мнение жителей Урала о том, что в Москве «либероты» точно больше, чем в Екатеринбурге.

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