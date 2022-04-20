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Тайваньский телеканал «Хуанши» извинился перед своими зрителями за фейковое сообщение о вторжении Китая на территорию островного государства. Недостоверная информация была показана в бегущей строке канала.

Внимательные зрители, которые постоянно следят за бегущей строкой, увидели сообщение о введении на Тайване чрезвычайного положения. Кроме того, в ней приводилась информация о вторжении НОАК в город Синьбэй и уничтожении тайваньских кораблей в порту.

Такие сообщения вызвали панику у некоторых жителей Тайваня, заявило местное радио. Телеканал в ответ извинился за свою ошибку. Журналисты рассказали, что виновные уже обнаружены и будут наказаны, а заявление о вторжении Китая появилось в эфире из-за сбоя настроек.

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