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Автомобильная промышленность ФРГ может уже в скором времени испытать серьёзные трудности. Поставки необходимого сырья из России могут быть приостановлены. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Особенное беспокойство у промышленников Германии вызывает возможность отключения производств от газа, который поставляется с территории России. В частности, представители некоторых автоконцернов назвали тревожной новость о том, что президент Владимир Путин потребовал оплачивать газ в рублях.

Кроме энергоносителей, могут возникнуть в перебои в экспорте и другого необходимого сырья, замену которому найти будет сложно в короткие сроки. В частности, Россия экспортирует в Германию металл палладий – его поставки также могут прерваться в ближайшее время, считают специалисты. Причём на долю России приходится пятая часть всего импорта.

Автопроизводители не единственные в ФРГ, кто заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на европейские отрасли экономики. До этого о возможных сложностях в случае перебоев с поставками газа говорили немецкие кондитеры.

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