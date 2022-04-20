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Дело об экстрадиции в Соединенные Штаты из Лондона основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа полностью перешло в политическую плоскость. Так его супруга Стелла Морис прокомментировала решение суда, согласно которому Ассанж может попасть в американскую тюрьму на срок до 175 лет, передает РИА Новости.

Она заявила, что как только Вестминстерский суд Лондона принял такое решение, супруг окончательно превратился в политического заключенного. Морис потребовала немедленно освободить Ассанжа, а также выполнить существующие обязательства Великобритании и прекратить процесс экстрадиции.

Морис также заявила, что Соединенные Штаты вступили в заговор с целью убийства ее мужа, поэтому Лондон не должен выдавать его ни в коем случае. Премьер Борис Джонсон и министерство внутренних дел Великобритании имеют, по ее мнению все полномочия, чтобы не допустить выдачи Ассанжа США.

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