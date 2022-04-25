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Неуважение к суду со стороны бывшего президента США Дональда Трампа оценили в 10 тысяч долларов. Такую сумму каждый день бизнесмен должен выплачивать в казну по решению суда штата Нью-Йорк. Впрочем, пока решение в законную силу не вступило. Защита Трампа намерена его обжаловать.

В настоящее время в США идёт расследование деятельности компании Trump Organization, которая, как следует из названия, принадлежит экс-главе государства. У правоохранительных органов есть подозрения, что компания подавала недостоверную информацию в различные финансовые учреждения. Это, по мнению следствия, делалось для того, чтобы проводить финансовые махинации.

Для проведения расследования у Дональда Трампа были запрошены финансовые документы компании, но тот их не предоставил, несмотря на требование прокуратуры и предписание суда. Что и было расценено, как неуважение к судебной системе.

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