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На территорию Молдавии тайно перебрасываются румынские войска, которые маскируются под подразделения Вооруженных сил страны. Это лишь один из признаков подготовки Бухареста к войне, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Румыния действует весьма стремительно. В настоящий момент в молдавской армии практически все местные офицеры заменены румынскими командирами. Также осуществляется замена личного состава военной полиции страны, в составе которой сейчас находятся одни румынские военнослужащие, приводит высказывание Стрелкова Pravda.ru.

На территории Молдавии, по словам эксперта, оперативно открываются новые военные склады, которые наполняются иностранными обувью и формой. Оружие в страну пока не поставляется. Стрелков объясняет, что когда румынские подразделения начнут действовать, они будут использовать свое вооружение.

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