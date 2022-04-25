На территорию Молдавии тайно перебрасываются румынские войска, которые маскируются под подразделения Вооруженных сил страны. Это лишь один из признаков подготовки Бухареста к войне, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он пояснил, что Румыния действует весьма стремительно. В настоящий момент в молдавской армии практически все местные офицеры заменены румынскими командирами. Также осуществляется замена личного состава военной полиции страны, в составе которой сейчас находятся одни румынские военнослужащие, приводит высказывание Стрелкова Pravda.ru.

На территории Молдавии, по словам эксперта, оперативно открываются новые военные склады, которые наполняются иностранными обувью и формой. Оружие в страну пока не поставляется. Стрелков объясняет, что когда румынские подразделения начнут действовать, они будут использовать свое вооружение.