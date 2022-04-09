Военный эксперт Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны ДНР, заявил, что удар по Краматорску был нанесен подразделениями ВСУ. Он также назвал эту атаку проявлением «типичного отношения» Киева к жителям Донецкой и Луганской областей.

Издание Ura.ru цитирует заявление Стрелкова о том, что Украина с 2014 года предпринимала все возможные меры для уничтожения жителей Донбасса. Она уничтожала школы и детские сады, дороги и торговые точки, травила граждан из восточного региона. Также ВСУ регулярно наносили ракетные удары по объектам инфраструктуры, поэтому в атаке на Краматорск нет ничего нового.

Бывший министр Донецкой народной республики отметил, что ВС РФ с начала спецоперации сумели сохранить множество жизней мирных жителей. Они атакуют исключительно объекты военной инфраструктуры в отличие от противника.