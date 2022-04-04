Телеграм-канал «Военный обозреватель» выложил видео, на котором военнослужащие ВСУ стреляют по войскам РФ прямо со двора жилого дома. На записи можно рассмотреть огород и домашнюю птицу, которая путается под ногами у военных.

Бойцы ВСУ вели огонь из противотанковых комплексов Javelin американского производства с расстояния почти в два километра. Такими действиями они подвергали огромному риску мирных жителей.

Минобороны РФ неоднократно упоминало о подобных эпизодах. Украинские военные и националистические батальоны постоянно используют гражданское население в качестве живого щита. Во дворах жилых частных и многоквартирных домов они размещают технику и артиллерийские орудия, РСЗО либо, как в данном случае, расчеты противотанковых комплексов.