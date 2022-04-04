Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеграм-канал «Военный обозреватель» выложил видео, на котором военнослужащие ВСУ стреляют по войскам РФ прямо со двора жилого дома. На записи можно рассмотреть огород и домашнюю птицу, которая путается под ногами у военных.

Бойцы ВСУ вели огонь из противотанковых комплексов Javelin американского производства с расстояния почти в два километра. Такими действиями они подвергали огромному риску мирных жителей.

Минобороны РФ неоднократно упоминало о подобных эпизодах. Украинские военные и националистические батальоны постоянно используют гражданское население в качестве живого щита. Во дворах жилых частных и многоквартирных домов они размещают технику и артиллерийские орудия, РСЗО либо, как в данном случае, расчеты противотанковых комплексов.

Вам может понравиться

The Globe and Mail: Канадские наемники массово отказываются воевать на стороне ВСУ

Добровольцы из Канады, которые побывали на Украине, больше не хотят вести боевые действия на ее территории. Об этом рассказало издание The Globe and Mail. Журналисты пообщались с канадскими «серыми гусями»

ВС РФ уничтожили замаскированные ударные вертолеты ВСУ под Полтавой

На военном аэродроме на территории Полтавской области российским военным удалось уничтожить истребитель противника и несколько замаскированных вертолетов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что по объекту был нанесен высокоточный

Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в организации переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого, в частности, был поднят вопрос о ситуации на Украине. Согласно информации, озвученной
  • Анна
  • 01.04.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 4 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 4 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 13 °C |