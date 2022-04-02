Увеличение присутствия войск Североатлантического альянса в восточной ее части станет гарантией, что Москва не будет применять против союзников по НАТО Калининград, заявил глава блока Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что Калининградский оборонительный район представляет для Альянса серьезную опасность. Под угрозой находится Сувалкский коридор, а также Литва и Польша, которые входят в НАТО. Дополнительные силы призваны обеспечивать их безопасность.

По словам Столтенберга, РФ может использовать Калининград в качестве предлога для «нападения» на страны Североатлантического альянса. Чтобы предотвратить провокации или агрессивные действия, НАТО принял решение максимально усилить восточный фланг.

Напомним, что Североатлантический альянс начал переброску сил в Польшу, Прибалтику и Румынию еще в конце прошлого года.