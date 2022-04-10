НАТО вошел в стадию «фундаментальной трансформации» и намерен адаптироваться к изменяющемуся миру. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который также анонсировал создание крупной группировки войск на территории Европы.

Виновницей событий, происходящих в блоке, названа, разумеется, Россия. Якобы именно из-за нее на восточных границах Альянса скопилось целых 40 тысяч военнослужащих, хотя до начала спецоперации ВС РФ там находилось только 4 000 солдат. Сейчас планируется увеличить эту группировку для обеспечения безопасности Европы.

Столтенберг в беседе с журналистами британского таблоида The Telegraph заявил, что скоро в Мадриде состоится саммит лидеров стран НАТО, на которой может решиться вопрос о его «перезагрузке».