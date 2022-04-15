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На фоне кризиса на Украине на повестку дня возвращается и Арктика, которая вполне может стать новой ареной для противостояния России и Запада. Северное побережье РФ является весьма протяженным, поэтому она заявляет права на Северный регион планеты. Однако Дания, США, Норвегия и Канада входят в Североатлантический альянс, что создает для Москвы серьезные проблемы, пишет немецкое издание Stern.

Автор публикации Руне Вейхерт поясняет, что в последнее время об Арктике немного подзабыли, но отказываться от нее точно никто не станет. Это стратегически важный регион, в котором сохранились огромные запасы нефти и газа, других ценных природных ресурсов.

Россия достаточно активно ведет себя в Арктическом регионе. Она восстанавливает советские базы, обеспечивающие длительное автономное пребывание за Полярным кругом, восстанавливает аэродромы, берет под контроль Северный морской путь. США и другим странам Альянса подобные действия не нравятся, поэтому риски противостояния медленно, но уверенно возрастают.

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