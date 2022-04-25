Еще один участник шоу “Маска” покинул проект на этой неделе. Им стал Мухомор, который оказался актером Евгением Дятловым, известным по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург».

Перед жюри стоял выбор между Анубисом и Мухомором, но было принято решение оставить Анубиса. Филипп Киркоров был против того, чтобы Мухомор покинул шоу. Он отметил: “Я думаю, что после этого проекта ему надо обязательно задуматься о том, чтобы записать как минимум свой первый альбом. Если вы это вздумаете сделать – обращайтесь, я с удовольствием вам помогу с этим. Вы действительно невероятно талантливы, ваш голос очень красивый”. Все члены жюри отметили, что Дятлова очень хорошие вокальные данные.

Во втором полуфинале также приняли участие приглашенные гости в костюмах, среди которых были Игорь Саруханов под маской Мишки и Алисой Мон в костюме Котика.