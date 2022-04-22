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Энергетический кризис в США, высокие темпы роста инфляции, все это может уже в ближайшее время привести Америку к “большой беде”. Такое мнение высказал журналист Андреа Видбург для издания American Thinker. Подробности передают РИА Новости.

Аналитик отметил в своей публикации: «В попытке предотвратить худшее накануне промежуточных выборов Байден недавно объявил, что будет выделять из стратегического резерва по одному миллиону баррелей нефти в день. Но оказалось, что как минимум часть этой нефти он отправляет в Европу! Когда правительство уничтожает энергетическую независимость Америки, население получает рост цен на топливо».

Эксперт отметил, что американский президент сейчас очень занят вопросами поставки нефти в Европу. Но все эти действия носят нелогичный характер. Андреа Видбург подчеркивает, что пока из-за “глупых решений” американского лидера страдают только американские граждане.

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