США предпринимают все возможное, чтобы вслед за Россией втянуть в военный конфликт и Китай. Такое мнение высказал российско-украинский политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик отмечает, что уже с начала 1955 года Вашингтон активно поставляет Тайваню оружие. Благодаря этому сейчас на острове сформировалась мощная армия, которая способна противостоять Китаю. В это же время Россия уже проводит специальную операцию на территории Украины. Эти события позволяют заставить Москву и Пекин вести боевые действия на два фронта. А Вашингтон использует это в своих интересах.

Ростислав Ищенко отметил: «Если КНР вступит в военный конфликт, то она не сможет оказывать политическую поддержку России. В свою очередь Россия тоже не может полноценно помогать Китаю из-за спецоперации на Украине. С одной стороны подобная ситуация укрепит союз двух стран, но с другой — растащит всевозможные ресурсы в двух направлениях: Тихий океан и Европа».