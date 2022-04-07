Опробованные на России экономические санкции могут быть применены и к Китаю, если он попытается напасть на Тайвань, заявила глава Минфина США Джаннет Йеллен. По ее словам, РФ уже испытывает на себе негативные последствия введенных Америкой рестрикций.

Министр разошлась не на шутку, заявив о необходимости исключить Россию из числа стран G20. А также наказывать любые государства «Большой двадцатки», которые посмеют работать с Москвой самостоятельно.

Также Йеллен заявила, что РФ будет отстранена от участия и в других международных организациях. Точно такая же судьба ожидает и Китай, если он попробует реализовать свои планы по присоединению Тайваня военным путем.

Напомним, что США и ЕС продолжают обсуждать новые пакеты санкций, направленных против России. Среди них – отказ от поставок угля из РФ, а также рассмотрение вопроса о нефтяном и газовом эмбарго.