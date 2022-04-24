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Соединенные Штаты сделают огромную ошибку, если передадут Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS. Это будет шаг к прямому противостоянию с Россией, считают эксперты портала Avia.Pro.

Так они прокомментировали заявление заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о возможной отправке на Украину реактивных систем залпового огня. Изначально предполагалось, что это будут комплексы M270, однако позже Пентагон остановился на M142 HIMARS. Эти боевые системы весьма опасны, так как способны наносить удары на расстояние до 500 километров.

Авторы публикации отмечают, что такие РСЗО в руках украинской армии будут нести угрозу не только жизням военнослужащих ВС РФ, но и приграничным населенным пунктам России. Таким образом США провоцируют полномасштабное вооруженное столкновение.

«Фактически, это равноценно тому, что Россия вооружит сирийскую армию или же иранских ополченцев ОТРК «Искандер-М». Вашингтону лучше дважды подумать над тем, стоит ли идти на такую конфронтацию с Россией», – подчеркнули эксперты.

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