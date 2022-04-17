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В Сети опубликована видеозапись летящих в небе дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые, по словам авторов, отправились на Мариуполь. Вполне вероятно, что активность российской ударной авиации связана с тем, что ультиматум, объявленный боевикам ВСУ в 6 часов утра в воскресенье, уже истек.

Напомним, что Минобороны РФ предложило националистическому батальону «Азов» (запрещен в России), прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако боевики проигнорировали это предложение. Сейчас они затаились на заводе «Азовсталь», превращенный в огромное фортификационное сооружение.

Ранее сообщалось, что сдаваться боевикам запрещает командование и лично президент Украины Владимир Зеленский. Киевский режим отлично понимает, что таким образом обрекает нацбаты на гибель, но не собирается менять свои приказы, угрожая сдавшимся бойцам расстрелом.

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