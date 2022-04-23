В подземных коммуникациях комбината «Азовсталь» сейчас скрываются не только недобитые остатки 36-й бригады морской пехоты ВСУ, но и около 2 тысяч радикально настроенных националистов. Но даже без штурма завода туннельная борьба продлится недолго, считают эксперты издания Sputnik.

Они напомнили, что ВС РФ периодически открывает гуманитарные коридоры, предлагая неонацистам сложить оружие, однако они не выходят из подземелий предприятия. Все входы туда заминированы. Кроме того, у боевиков имеется резерв воды, пищи, боеприпасов, поэтому в течение некоторого времени они смогут отсиживаться в тоннелях.

Впрочем, как раз времени у них остается все меньше. Войска РФ и Народная милиция ДНР, которые сейчас охраняют периметр, будет «перекрывать кислород», взрывая коммуникации наверху. Поэтому боевикам придется сдаться в любом случае. 40 процентов из них ранены, что исключает возможность длительного пребывания под землей.

Выход нацистов на поверхность станет серьезной проблемой и для Запада. В подземных коммуникациях вместе с боевиками находится несколько сотен офицеров НАТО, которые будут вынуждены рассказать, с какой целью их отправили в Мариуполь.