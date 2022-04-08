305 разновидностей птиц для защиты гнезда и отвлечения внимания хищников способны притворяться травмированными. Об этом рассказали ученые Института орнитологии Общества Макса Планка.

Они провели исследование, в результате которого выяснилось, что чаще всего симулируют травмы, чтобы отвести от гнезда угрозу те виды птиц, птенцы которых рождаются беспомощными либо слепыми. Также к этой категории относятся пернатые, живущие в лесах и рядом с полюсами, которые строят гнезда открытым способом. На поведение оказывает влияние также период высиживания птенцов. Птицы, у которых он короче, чем у остальных, чаще симулируют ранения.

По мнению ученых, такая способность вырабатывалась у каждого вида птиц по отдельности. Когда они сталкивались с нападением хищников и разорением гнезд, то начинали непроизвольно притворяться ранеными, чтобы больше не допустить подобного.