Военная помощь Киеву оставила немецкую армию без боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам Panzerfaust 3. Бундесвер уже отправил запрос бюджетному комитету парламента ФРГ на выделение 21 миллиона евро для пополнения запасов.

Издание Der Spiegel пишет, что эти средства необходимы для закупки боеприпасов, которых сейчас в армии просто нет. Резервы исчерпались после поставок гранатометов на Украину и сейчас их необходимо восстановить в минимальные сроки. В противном случае боеспособность Германии окажется под угрозой.

Авторы статьи отмечают, что даже если не брать в расчет отправку вооружений в Киев, можно говорить о плохой оснащенности немецких войск. По имеющимся данным, в их распоряжении было всего 24 000 боеприпасов к противотанковым комплексам, что очень мало для отражения серьезных угроз.