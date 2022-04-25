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Ученые Университета Брауна провели исследование и нашли сходство в поступках человека в толпе с поведением животных в таких же группах.

Эксперты опубликовал материала в издании Proceedings of the Royal Society, где они сравнивают поведение людей в толпе с перемещением стай птиц или косяков рыб.

Один из авторов публикации пишет, то при проведении эксперимента ученые опирались на модель поведения, которая была разработана ранее и называется omniscient observer («всеведущий наблюдатель»). Со слов профессора Уильяма Х. Уоррена, ранее поведение людей в толпе оценивали с точки зрения одного человека, который находится вдали от общего потока.

Прежде в основе моделей поведения людей присутствовали законы физики – отталкивание, притяжение. Но это не могло объяснить конкретные мотивы поведения людей в толпе.

Теперь в результате проведенного исследования удалось выяснить, что люди, которые перемещаются в толпе, задействуют информацию, полученную посредством зрения, таким образом определяют скорость, направление движения и избегают столкновения.

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