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Российский президент Владимир Путин приказал отменить штурм “Азовстали”, признав операцию нецелесообразной. Теперь украинские боевики, которые остались в туннелях, оказались полностью заблокированными. Врач-психиатр, спелеолог Владислав Красин рассказал, что можно ожидать от людей, которые длительное время находятся в такой ситуации. Подробности передает издание “МК“.

Члены “Азова” (организация, запрещенная в России) будут держаться до последнего. Красин уверен, что выкурить их будет крайне сложно. Это не просто потерявшиеся в пещерах люди. Боевики хорошо подготовлены. Они знали, на что идут. Не исключено, что у них есть большие запасы как оружия, так и провизии.

А вот эмоциональные последствия длительного нахождения в замкнутом пространстве будут проявляться у всех по-разному. Отсутствие солнечного света, постоянное перенапряжение в ожидании смерти не пройдут для боевиков бесследно. Все это может вызвать неадекватное поведение.

С «Азовстали» будут продолжаться регулярные вылазки со стороны бойцов, которые просто уже дошли до отчаяния. Не исключено, что будут предприняты яростные попытки освободиться.

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