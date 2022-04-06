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Украинские власти в панике из-за ракетного удара по крупной базе горюче-смазочных материалов в Одессе. Это неудивительно, так как техника ВСУ осталась без топлива. Блогеры и телеграм-каналы наперебой пишут, что Киев не в состоянии обеспечить защиту складов и хранилищ из-за недостатка оружия и боеприпасов.

Военный эксперт издания «Свободная пресса» Александр Ситников прокомментировал ситуацию с ГСМ на Украине. Он напомним, что ликвидация централизованного снабжения ВСУ топливом продолжается. Крупные базы уничтожены не только в Одессе, но и под Николаевом, в Кременчуге Полтавской области и даже в западной части страны.

Один из украинских чиновников, отвечающих за сельскохозяйственную сферу, заявил, что власти «облажались по полной». Пользователи Сети также уверены, что топливный кризис только начинается. Но уже сейчас солярку украинским военным «выдают только до Барвенково», так как дальше она им уже не понадобится.

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