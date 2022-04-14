Украина громогласно заявляет о попадании по российскому ракетному крейсеру «Москва» противокорабельными ракетами «Нептун», однако это вряд ли соответствует действительности. Эксперт Сергей Ищенко напомнил, что на корабле сдетонировали боеприпасы, а для того, чтобы угодить прямо в пороховой погреб, нужна невероятная удача.

Капитан первого ранга запаса отметил, что натовские противокорабельные ракеты могли попасть точно в цель, однако их на вооружении Киева нет, передает издание “Свободная пресса”.

По словам эксперта, атака на крейсер могла быть проведена боевыми пловцами украинской армии или натовского флота, базы которого располагаются в Болгарии, Румынии и других черноморских государствах. Кроме того, имеет право на жизнь и версия, согласно которой корабль просто нарвался на одну из мин, поэтому ракеты «Нептун» не имеют к возгоранию никакого отношения.